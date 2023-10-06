ارتفاع العدد إلى 89 شهيداً.. تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية من المشفى العسكري في حمص

دمشق- سانا

أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 شهيداً منهم 31 من النساء و5 أطفال .

وأشارت الوزارة في إعلانها على قناتها الرسمية في التلغرام إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة .

وكان وزير الصحة الدكتور حسن الغباش قد أوضح أمس في اتصال مع القناة السورية أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيراً إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي من المشفى العسكري بحمص

وفي حمص وبحضور رسمي وشعبي، بدأت صباح اليوم الجمعة مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية، من أمام المشفى العسكري في حمص.

وفي تصريح للصحفيين قال نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي عباس: “ثمن الكرامة والعزة للوطن كبير وأعز ما يمكن أن يقدمه إنسان هو نفسه… الشهداء الذين ارتقوا أمس ثمن دمائهم غال جداً”.

ووفق وزارة الصحة، وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى 89 شهيداً جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس، ووصل عدد الإصابات إلى 277 إصابة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قالت في بيان لها أمس إنه: “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.