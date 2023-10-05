وشهد شاهد من أهلها.. رئيس الوزراء البريطاني يهاجم الشواذ والمتحولين جنسياً، ويؤكد ان “الرجل رجل والمرأة امرأة”/ فيديو

أوقع 80 شهيداً و240 مصاباً.. سوريا تعلن الحداد على شهداء اعتداء إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص
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