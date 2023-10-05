طقس خريفي معتدل حتى الأحد، وزخات مطرية خفيفة اليوم الخميس

عمان – ترتفع، اليوم الخميس، درجات الحرارة قليلاً وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

ويحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، ولفترة قصيرة، حيث يتوقع أن تكون في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

وبحسب التقرير، تنخفض يوم غد الجمعة، درجات الحرارة بشكل طفيف؛ وتكون الأجواء الجمعة والسبت والأحد خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16 وفي مرتفعات الشراة 25 – 15، وفي مناطق البادية 32 – 22، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 27، وفي البحر الميت 35 – 25، وفي خليج العقبة 35 – 26 درجة مئوية.

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