دور الفن في توثيق انتصارات حرب أكتوبر وعبور نكسة حزيران

يحتفل الشعب المصري، اليوم الخميس، بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي ضحى من أجلها العديد من الأبطال، سواء من جيش مصر العريق، أو من نضال شعبي في سبيل حماية الوطن.

ولم تكن الدراما المصرية بعيدة عن توثيق وتخليد تلك البطولات، فتسابق العديد من صناع الدراما لإنتاج أعمال تبرز الدور الوطني والتضحيات الجليلة التي قام بها العديد من الأبطال المصريين فداء وطنهم.

وفي التقرير التالي أبرز الاعمال الدرامية التي وثقت حرب أكتوبر وما قبلها من بطولات في حرب الاستنزاف:

مسلسلات تليفزيونية

رأفت الهجان

مسلسل رأفت الهجان من أشهر الأعمال الدرامية التي خلدت ورصدت أحداث حرب أكتوبر، تدور أحداثه حول سيرة الجاسوس المصرى رفعت على سليمان الجمال، الذى عُرف باسم “رأفت الهجان”، والذى تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلى للتجسس لصالح المخابرات المصرية، حيث إنه كان له دور فعال فى الإعداد لحرب أكتوبر، والعمل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية.

المسلسل من بطولة الفنان محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان ويسرا، وإخراج يحيى العلمي.

السقوط في بئر سبع

مسلسل “السقوط فى بئر سبع” يحكى قصة بدأت وقائعها فى العريش عقب الاحتلال الإسرائيلى لسيناء فى يونيو 1967، وهي قصة حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، ويدور العمل حول أسرة كاملة عاشت على أرض مصر يعملون كجواسيس لخدمة إسرائيل إلى أن تم ضبطهم.

المسلسل من بطولة سعيد صالح وإسعاد يونس، أبو بكر عزت، وطارق الدسوقى، وأحمد ماهر، ومن إخراج نور الدمرداش.

دموع فى عيون وقحة

يروي مسلسل “دموع فى عيون وقحة”، من خلال بطل العمل “جمعة الشوان” قصة حقيقية من ملفات الجاسوسية المصرية لإحدى عمليات المخابرات المصرية ضد الموساد الإسرائيلى، حيث أن جمعة الشوان تمكن من التجسس على إسرائيل لصالح مصر، وإمدادها بالعديد من المعلومات المغلوطة التى كانت سببًا فى نصر أكتوبر.

المسلسل من بطولة الفنان عادل إمام، ومعالى زايد وصلاح قابيل ومحمود الجندى ومشيرة إسماعيل، وإخراج يحيى العلمى.

وادى فيران

يعد مسلسل “وادى فيران” أيضا ضمن الأعمال المأخوذة من أحداث حقيقية، حيث أن قصته تدور حول أحداث وقعت فى جنوب سيناء، خلال الفترة من نكسة يونيو1967 وحتى نصر أكتوبر73، والعمل يعكس صورة حية عن مقاومة أهالي سيناء للاحتلال الإسرائيلى للسيطرة على المنطقة.

المسلسل من بطولة الفنان حمدى أحمد وحنان ترك وجمال عبد الناصر وسميرة عبد العزيز وعبد الغفار عودة وأحمد خليل وعبد الله محمود ومحمد التاجى ومغرد حجاب، وإخراج علاء كريم.

الثعلب

يتناول مسلسل “الثعلب” بعض عمليات الفريق “رفعت جبريل” حينما كان يعمل ضابطًا، وذلك قبل أن يصير مديرًا للمخابرات العامة المصرية، حيث يعرض العمل انتصاراته المبهرة أمام الموساد الإسرائيلى.

المسلسل من بطولة الفنان نور الشريف وصلاح ذو الفقار وإيمان وفادية عبد الغنى وعبد الله غيث، وإخراج أحمد خضير.

الحفار

تدور قصة مسلسل “الحفار”، حول دور المخابرات المصرية في تدمير حفار ضخم اسمه “كينتنج 1″، للقيام بعمليات تنقيب عن البترول فى سيناء، كانت قد استقدمته إسرائيل عقب النكسة، لدعم اقتصادها وإحراج الحكومة المصرية، ولكن المصريين تمكنوا من تدمير الحفار وإخراجه من الخدمة نهائيا، عبر العديد من المغامرات والقصص البطولية.

المسلسل من بطولة الفنان حسين فهمى ومحمد وفيق ومصطفى فهمى.

العميل 1001

يعرض مسلسل “العميل 1001″، أحداث حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، حول زرع العميل المصرى 1001 داخل إسرائيل، فى فترة السبعينيات، حيث قدم خدمات جليلة لمصر، كانت من ضمن أسباب انتصارات أكتوبر.

المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ونيللى كريم، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

حرب الجواسيس

تدور أحداث مسلسل “حرب الجواسيس”، فى الفترة ما بعد عام 1967، وحتى حرب أكتوبر 1973، وتدور قصته حول محاوله تجنيد فتاة تدعى سامية فهمي لصالح المخابرات الإسرائيلية، ولكن يحدث العكس وتبلغ المخابرات المصرية وتقرر التعاون معهم.

المسلسل من بطولة الفنانة منة شلبى وشريف سلامة.

أغنيات تشعل الحماس

وقد كان لصُناع الأغاني دورهم الكبير في تخليد ذكرى تلك الحرب المجيدة بمجموعة من الأغنيات التي لا تزال محفورة في ذاكرة المصريين والعرب عموما، نستعرض أبرزها فيما يلي ..:

أغنية بسم الله

قصة هذه الأغنية ظلت خالدة في انتصارات أكتوبر 1973 حتى وقتنا، وهي قصة غريبة بعض الشيء، حيث تم تجهيزها وتقديمها في 24 ساعة .

القصة بدأت يوم 6 أكتوبر 1973، يوم النصر العظيم، فبعد بيان الانتصار الذي سمعه الشعب المصري والعربي على الإذاعة، اتصل بليغ حمدي بصديقه الشاعر عبد الرحيم منصور وطالب منه أن يتقابلا في مبنى الاذاعة والتليفزيون كي يُجهزا أغنية الحرب، وبالفعل ذهب مسرعًا إلى هناك.

بعد وصول بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون، واجها صعوبة كبيرة في الصعود إلى الإذاعة بسبب الحصار ومنع أي شخص من دخوله، إلا أنهما استطاعا أن يدخلا في النهاية.

بدأ بليغ وعبد الرحيم في التفكير بكلمات الأغنية وسط حيرة منهما، وكانا في ذلك الأثناء يسيران في طرقات المبنى، ليسمعا المصريين يهتفون بالخارج «الله أكبر الله أكبر».

قرر الثنائي في الحال أن يستعينا بعدد من العاملين في المبنى وكذلك بأفراد الأمن، وبالفعل اختار بليغ 15 شخصًا وبدأ في تدريبهم ثم سجلوا الأغنية الشهيرة.

تم تسجيل الأغنية التي جُهزت في ظروف صعبة وإنتاج ضئيل، إلا أن النجاح كان حليفًا لها وأصبحت من أشهر أغاني انتصار حرب أكتوبر

رايات النصر

من أشهر الأغاني التي تعبر عن حرب أكتوبر وانتصار الجيش المصري، والتي كتبت كلماتها الشاعرة نبيلة قنديل ولحنها زوجها على إسماعيل، وكانت الأغنية جاهزة قبل عام من حرب أكتوبر لتعرض في فيلم “العصفور” للمخرج يوسف شاهين، ولكن شاهين قدمها للإذاعة بعد انتصار أكتوبر، قائلًا: “نصر أكتوبر عندي أهم من الفيلم”.

على الربابة

قام الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي باصطحاب الفنانة وردة وتوجها إلي مبني الإذاعة والتليفزيون، وكان معهما الشاعر عبد الرحيم منصور، وذلك عصر يوم 6 أكتوبر وامتنع الأمن عن إدخالهم، ولكن الإذاعي الكبير “بابا شارو” مدير الاذاعة حينها سمح لهم بدخول مبنى الإذاعة المصرية.

وتعد أغنية “على الربابة” هي الأغنية الثانية التي قدمها بليغ حمدي بالتعاون مع الشاعر عبد الرحيم منصور يوم 6 أكتوبر أثناء نزوله إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتم إذاعتها بعد الحرب مباشرة

عاش اللي قال

بليغ حمدي رفض تلحين أغنية عاش اللي قال في البداية بعد أن عرضها عليه عبد الحليم حافظ، ورغم أنه كان صديقًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، لكنه تخوف من العودة للغناء للفرد الواحد، لكن الكاتب الكبير محمود عوض أقنعه أن الموضوع مختلف، والغناء هنا لقائد ومقاتل بطل حارب وانتصر، فالطبيعي أن نغني له.

وكانت الاغنية مكتوبة «عاش السادات»، والغريب أن من اعترض على وجود اسم السادات في الأغنية هو الرئيس السادات نفسه، وطلب حذف اسمه، وقال إنه لم يكن يحارب بمفرده.

عبرنا الهزيمة

قدمت الفنانة شادية أغنية “عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة”.. والتى تقول: “عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادى تشتد العزيمة، باسمك يا بلادى عدينا القنال، باسمك يا بلادى خطينا المحال، باسمك يا حبيبتى، مصر يا حبيبتى، خطينا المحال، باسمك يا حبيبتى هاسمى الحرية، باسمك يا حبيبتى هاسمى النضال، هاسمى الشجاعة واسمى الامال”، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدى.