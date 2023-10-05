الضفة تشهد اشتباكات أوقعت 5 اصابات بين جنود العدو في نابلس ومخيم طولكرم وتواصلت ليلاً حتى صباح اليوم الخميس

الضفة المحتلة – ساعات متواصلة من الاشتباكات والعمليات والاقتحامات شهدتها مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس.

ففي طولكرم، قالت مصادر محلية إن مقاومين أصيبا بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبتهما قرب مستوطنة “أفني حيفتس” المقامة على أراضي المحافظة، صباح اليوم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقاومين أطلقا النار تجاه مجموعة من المستوطنين قبل أن يصابا برصاص جنود الاحتلال.

ولم تعرف طبيعة إصابة المقاومين حتى اللحظة.

وفي السياق، أعلنت فصائل المقاومة عن تحقيق إصابات بين جنود الاحتلال بعد استهدافهم داخل كمين، في مخيم طولكرم، فجر اليوم.

ونشرت كتيبة طولكرم صوراً لدماء ومقتنيات قالت إنها لجنود الاحتلال الذين وقعوا في الكمين خلال اقتحام المخيم.

واستهدفت مجموعات المقاومة قوات الاحتلال التي تسللت إلى المخيم، قبل كشفها، بالعبوات الناسفة وإطلاق النار الكثيف.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها استهدفوا جنود الاحتلال بالعبوات محلية الصنع وخاضوا اشتباكاً مع بقية المقاومين من نقطة صفر.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى – مجموعات الرد السريع، في بيان عسكري، أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات من طراز “أمير 1” و”رائد 1″، وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة، واستولوا على مقتنيات لهم بعد الاشتباك.

وفي نابلس، اندلعت اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من المدينة، خلال ساعات الليلة الماضية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة بلدات ومناطق شرقي نابلس، قبل منتصف الليلة الماضية، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأطلق المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على أكثر من محور واستهدفوا الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم الخميس، إن جندياً من جيش الاحتلال أصيب خلال الاشتباكات شرقي نابلس.

وتعرضت قوة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة لإطلاق نار وأجرت جرافات الاحتلال عمليات تخريب في المخيم.

وقالت مجموعات شباب الثأر والتحرير وكتيبة الفجر وعرين الأسود وكتائب شهداء الأقصى، في بيان عسكري مشترك، إنها تصدت

لقوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة قبر يوسف، وأمطرتها بوابل كثيف من الرصاص من أكثر من محور، وأوقعت الجنود في عدة كمائن، باستخدام عبوات “باسل 1” محلية الصنع.

ووثقت مقاطع مصورة إحراق جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بعد استهدافها بزجاجات حارقة من مسافة صفر.

وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الصوت والغاز تجاه مركبات الإسعاف التي انتشرت في المنطقة لنقل المصابين.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فلسطينيين ألقوا زجاجات الطلاء تجاه حافلات المستوطنين خلال مرورها، في بلدة حوارة جنوب المحافظة.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سالم غرب المحافظة، قبل أن ينسحبوا بسلام.

وفي رام الله، أفادت مصادر إعلامية عن تعرض منازل للمستوطنين في مستوطنة “عوفرا” لعملية إطلاق نار، الليلة الماضية.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن إصابة مستوطن بجروح جراء تعرضه للرشق بالحجارة قرب بلدة سنجل شمال المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن شاباً أصيب خلال هجوم لميلشيات المستوطنين على منازل في البلدة، الليلة الماضية.

وفي طوباس، أفادت المصادر أن المقاومين أطلقوا النار تجاه طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال التي حلقت بكثافة في أجواء المدينة، خلال ساعات الليلة الماضية.

وفي سلفيت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فلسطينيين رشقوا مركبات المستوطنين قرب جسر بلدة إسكاكا بالحجارة، خلال ساعات المساء.

وفي الخليل، استهدف مقاومون برجاً عسكرياً لجيش الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال المحافظة بعبوات محلية الصنع.

ووجهت الجبهة الشعبية التحية إلى “أبناء شعبنا في طولكرم ونابلس، الذين وقفوا موحّدين في تصديهم البطولي للعدوان الصهيوني المستمر عليها بإرادتهم وعزيمتهم التي لم ولن تلين”، كما جاء في بيانها.

وأضافت: الحملة الصهيونيّة المسعورة التي تشُنّها قوات الاحتلال ضدّ شعبنا في الضفّة، لن تثنيَ شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة ومواجهة جرائم الاحتلال المتواصلة.

وأكدت أن “تصعيد الاحتلال اقتحامات المسجد الأقصى واقتحام مدينة نابلس، واستمرار اقتحام المنازل، والعبث والتخريب في البنية التحتية وتدمير وحرق الممتلكات، وسرقة بعض المقتنيات الشخصية، واعتقال الشبان، هو جزء من الحملة الممنهجة التي تستهدف المقاومة في الضفّة”، وشددت على أن هذا التصعيد “محاولة فاشلة لتركيع المقاومة وتشكيلاتها كافة في مخيمات ومدن الضفة”.

وفي وقت لاحق اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابات بين جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة، في مخيم طولكرم، فجر اليوم.

وقال جيش الاحتلال إن خمسة جنود أصيبوا بينهم ثلاثة في وضع خطير جراء استهدافهم من قبل المقاومين في المخيم.

وذكر جيش الاحتلال أن الجنود أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة فيهم خلال انسحابهم من وسط الاشتباكات.

وأظهر مقطع مصور لحظة إصابة أحد جنود الاحتلال بالرصاص أيضاً خلال الاشتباكات مع المقاومين.

وأكدت فصائل المقاومة تحقيق إصابات في صفوف جنود الاحتلال وعرضت صوراً لدمائهم ومقتنيات غنمتها بعد الاشتباكات.

تغطية صحفية: لحظة إصابة احد جنود الاحتلال خلال اشتباكات في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/9GJaaail0G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2023