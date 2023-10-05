استشهاد المقاومين عبد الرحمن عطا وحذيفة فارس برصاص العدو جنوب طولكرم، بزعم اطلاقهما النار على مركبة مستوطن

طولكرم – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، عقب استهداف قوات الاحتلال مركبة فلسطينية بالرصاص، قرب قرية شوفة، جنوب شرقي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب طولكرم، وهما الشهيد عبد الرحمن فارس محمد عطا (٢٣ عاماً)، والشهيد حذيفة عدنان محمد فارس (٢٧ عاماً).

وفي ساعات الصباح الأولى، أفادت مصادر محلية، أن قوات الجيش الصهيوني أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية ما أدى لإصابة شابين كانا بداخلها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن فلسطينيين مسلحين أطلقا النار من مركبة تجاه مركبة مستوطن قرب مستوطنة أفني حيفتس، وبعد ملاحقتها تم تحديد مكانهما وإطلاق النار عليهما عند مدخل قرية شوفة.

وادعت الإذاعة أن جنود الاحتلال عثروا على بندقية من طراز “m16″، استخدمت في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “أفني حيفتس” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة جنوب شرقي طولكرم، خلال عملية تفتيش المركبة المُستهدفة.

وأوضحت إذاعة “ريشت كان”، أن فلسطينيين فتحا النار على مستوطن كان على دراجة نارية عند مستوطنة أفني حيفتس؛ دون أن يُصاب، وفق زعمها، قبل ملاحقتهما من قبل وحدة غولاني التي تواجدت في المنطقة.