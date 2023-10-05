أنا هنا لا لأدافع عن أحد، بل كي لا اعطي في بلادنا للصهيوني هوية

أنا هنا لا لأدافع عن احد، لا عرفات ولا النخالة ولا هنية.

انا هنا فقط، لكي لا اعطي في بلادنا للصهيوني هوية.

الى احمد الجارالله… الصحافي الكويتي الكبير

يا طويل العمر

اعقلها وتوكل

انه حديث نبوي شريف لحض الامة على الاخذ بالاسباب في الامور الحلال ولإعمار الارض بكل امر مباح.

اعقلها وتوكل.. لا يعني البتة التحريض على حرام ولا حتى على امر من المشتبهات.

وفلسطين هي الابنة الصغرى للعرب، كل العرب، وللمسلمين كل المسلمين، فهي ليست ناقة بدوي يخشى عليها الضواري في صحراء العرب، فهذه الصحراء حفظت نور محمد وعدل عمر، كما حفظت من قبلُ الشعرَ المتناثرَ في الهواء، و حكمة زهير وفلسفة دريد،، و حب عبلة و حتى صعلكة الشنفرى وابن الورد.

وهذه الابنة تعاني اليوم الاغتصاب المباشر من قبل قتلة الانبياء والاطفال والنساء.

فهل تعجز صحراء العرب الشامخة باهلها وتاريخها عن حفظ وصون و انقاذ ابنتها الصغرى( آخر العنقود)؛ صاحبة (الكضية؛فلسطين)؟؟؟!!!

والقدس، تعلم كما يعلم اهل الارض انها القبلة الاولى وانها مصلى رسول الله الاعظم حين وقف بالانبياء إمامًا، وتعلم كيف دخلها عمر فاتحا متواضعا عظيما.

فهي اذن عاصمة الكل هذا، العرب مسلمين ومسيحيين و المسلمين كافة، بل كل مؤمنين هذا الكون.

أمَا وانك قلت انك شاهد عصرٍ على الاحداث كلها ، فكيف لم تشاهد قوافل الشهداء منذ بداية القرن الماضي الى يوم الناس هذا؟؟

واذا اغفلت دور الكيان المسخ في تعطيل كل مشاريع التنمية الحقيقية في منطقتنا، فانت بحاجة الى اعادة ومراجعة مفاصل الاحداث.

ويقول لك الفلسطيني العادي الذي لا يجلس على كرسي :- يا طويل العمر، من حقك ان تبحث عن مقعد في بلاط الامير محمد بن سلمان، ولكن ليس على حساب الحق الفلسطيني والعربي وليس بنعلين تترك آثارهما على البلاط دما فلسطينيا قد داسته النعلان قبل الدخول الى البلاط، وهذا الفعل لن يكون مقبولا من سمو الامير الذي تربى في بيوتات ملكية، مليئة بالخبرات السياسية والعلاقات الدولية والتجارب الحية.

ولا تحدث الامة عن اضغاث احلامك، فالامة تظل تحلم حتى تتحقق احلامها، والا ما رأيت الصين قوة عظمى ولا كوبا تصدر العلوم الطبية للعالم اجمع ولا جنوب افريقيا دولة ديمقراطية.

قصور فلسطيني الكراسي في رام الله، هي من اموال عربية وغير عربية ومدانة فلسطينيا قبل ادانتها من قبل اية جهة اخرى، وحكام اسلو هم في النهاية نظام عربي آخر اضيف الى الجامعة العتيدة.

ولكن لتعلم ان هناك حكاما في الارض، يستشهدون لينتصروا …..

وماذا بعد ؟؟

هل سيرضيك شموخ الموقف النيابي في الكويت وعروبية الدولة الكويتية العظيمة؟

اما انك ستبقى ترى ان شعوب الخليج مستسلمة و سلمت امر مستقبل اجيالها لقضاء العدو فيها، كما تقول؟؟

وقول الراحل الملك عبد العزيز الذي ذكرت، اليس هذا هو بالضبط الذي تفعله ايران ازاء دعم المقاتلين في فلسطين؟؟

ففي وجهة نظرك هذه تحديدا، تناقض فكري بنيوي.

واما عن مقتل المرحوم باذن الله سيف غباش، فانت تعلم انه ليس قرار الشعب الفلسطيني بل قرار عربي استعمل مأجورا فلسطينيا وهذا يحدث ولكن تفجير الميناء فانها يد انت تعلمها حق العلم وتعرفها حق المعرفة ومن الظلم اغفال الحقائق و الصاق التهم للابرياء.

وثق يا طويل العمر ان الكيان ليس امرا واقعا، فهم مقتنعون اول الناس انهم زائلون، فهم باطل يقيم مؤقتا في بحر الحق.

وأما الشتات الفلسطيني، فبدلا من صب جام الغضب عليه، فاعلم ان من صنع الشتات هو هذا الكيان تحت النار.

مشوار الشعب الفلسطيني طويل، اطول يا طويل العمر من العمر.

يا طويل العمر… اختمها بعنبر ومسك وعطر … بدلا من الحنظل والقطر.