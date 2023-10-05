الضفة تشهد اشتباكات أوقعت 5 اصابات بين جنود العدو في نابلس ومخيم طولكرم وتواصلت ليلاً حتى صباح اليوم الخميس
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جرينتش+2 02:09
أنا هنا لا لأدافع عن أحد، بل كي لا اعطي في بلادنا للصهيوني هوية
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