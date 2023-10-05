أميركا تواصل الانحدار.. فراغ سياسي وعزل تاريخي، ورئيس مجلس النواب المعزول يحذّر من «انهيار» المؤسسة التشريعية

واشنطن – تعيش الولايات المتحدة، هذا الاوان، أزمة تشريعية غير مسبوقة، بعد عزل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي عن منصبه في تصويت تاريخي غير مسبوق ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وبانتظار اختيار مرشح توافقي خلفاً لمكارثي الذي أعلن عدم نيته الترشح للمنصب من جديد، تعطلت جلسات مجلس النواب حتى الثلاثاء المقبل، في وقت يسعى فيه الجمهوريون لرأب صدع الانشقاقات في صفوفهم والاتفاق على اسم يحظى بدعم غالبية الأصوات.

وأعلن النائب الجمهوري جيم جوردان ترشحه رسمياً لهذا المنصب، علماً أنه يُعد من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب المقربين، كما أنه يتمتع بمنصب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب. وإضافة إلى جوردان، طرح بعض النواب أسماء أخرى كالنائب الجمهوري ستيف سكاليز الذي بدأ بحشد الدعم لتسميته. ولعلّ العائق الأبرز الذي يواجه هذا النائب المحافظ عن ولاية لويزيانا هو وضعه الصحي، إذ تم تشخيصه مؤخراً بسرطان الدم وهو يخضع حالياً لعلاج بالأشعة. لكنه أكد لدى سؤاله هذا الأسبوع أن صحته جيدة.

ولم يتردد بعض النواب في طرح اسم ترمب نفسه بديلاً لمكارثي، خاصة أن قوانين المجلس لا تتطلب أن يكون رئيسه نائباً، فقال النائب عن ولاية تكساس تروي نيلز: «كيفين مكارثي لن يترشح مجدداً للرئاسة. أرشح دونالد ترمب لرئاسة مجلس النواب».

وبينما حذّر مكارثي، بعد تنحيته، من «انهيار المؤسسة» التشريعية، توقفت أعمال مجلس النواب كلياً حتى اختيار رئيس جديد له. ولن يتمكن المشرعون من التصويت على أي بند من بنود الأعمال قبل انتخاب رئيس، الأمر الذي يزيد من مخاوف الإغلاق الحكومي وإقرار أي تمويل جديد لأوكرانيا.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يعزل فيها مجلس النواب رئيسه، بعد دفع الجمهوريين المعارضين لمكارثي بالتصويت على عزله ورفض الديمقراطيين «إنقاذه». وصوّت المجلس بأغلبية 216 صوتاً لصالح العزل، منهم 8 جمهوريين، مقابل 210 ضده.