آخر فرصة لطلبة القبول الموحد لاستكمال إجراءات تسجيلهم الاثنين المقبل

عمان – عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على جميع رؤساء الجامعات والكليات الجامعية الرسمية بضرورة منح الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في تخصصات الجامعات والكليات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد، فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام الاثنين المقبل.

وقال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة في بيان صحفي، إن الهدف من ذلك هو التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم ومنع ازدواجية دفع الرسوم في أكثر من جامعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبعد آخر موعد للتأجيل ستكون وحدة تنسيق القبول الموحد، قد أعلنت قائمة الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.

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