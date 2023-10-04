في تقرير استخباري لوزارة الدفاع البريطانية.. بوتين لن يستسلم او يقدم تنازلات، بل يستعد لدوام الحرب في أوكرانيا عدة سنين

نقل تقرير صحافي عن خبيرة في الشؤون الدولية قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لن يستسلم ولن يقدّم أي تنازلات» في حربه بأوكرانيا، وذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، مما يشير إلى أنها تستعدّ لاستمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات عدة.

وقالت نينا خروتشيفا، أستاذة الشؤون الدولية بجامعة «ذا نيو سكول» في مدينة نيويورك، في تصريحات، لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن الرئيس الروسي ينتظر انتهاء أو تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه سيفعل أي شيء لتحقيق النصر في حربه.

وأضافت: «بوتين لن يستسلم، ولن يتراجع، ولن يتردد فيما يفعله، ولن يقدم أي تنازلات. سينتظر تراجع الغرب، ولكنه لن يتراجع أبداً».

جاء ذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث استخباراتي نشرته، يوم الأحد الماضي، إن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، مما يشير إلى أنها تستعدّ لاستمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات عدة.

وأفاد التحديث الاستخباراتي بأن وثائق، يبدو أنها تسربت من وزارة المالية الروسية، تشير إلى أنه من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الروسي إلى نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في عام 2024.

وجاء في التحديث المنشور على منصة «إكس»، أن الوزارة تقترح أن يبلغ حجم ميزانية الدفاع 10.8 تريليون روبل؛ أي ما يعادل نحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة بنسبة 68 في المائة عن عام 2023.

يأتي ذلك بعد التصريحات العامة التي أدلى بها وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تشير إلى أنه مستعدّ لاستمرار الصراع حتى عام 2025.

https://x.com/DefenceHQ/status/1708365567998988596?s=20