تزايد الادانات لقيام اليهود بالبصق على المسيحيين في القدس، يُرغم نتنياهو على التعهد بوقف هذه الظاهرة المُشينة

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي (الكذاب) بنيامين نتنياهو، امس الثلاثاء، بـ «عدم التسامح» مع «هجمات على مؤمنين» بعد أن أظهر مقطع فيديو جديد على شبكات التواصل الاجتماعي مصلّين يهوداً يبصقون أثناء مرور حجّاج مسيحيين في القدس.

وقال نتنياهو في بيان «أدين بشدّة أيّ مسّ بالمؤمنين وسنتّخذ إجراءات عاجلة ضدّ أفعال كهذه».

ولا يشير البيان إلى واقعة محدّدة، لكنّه يأتي غداة تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من اليهود الأرثوذكس المتطرّفين يحتفلون بعيد سوكوت، بينهم فتيان، يبصقون على الأرض لدى عبور حجّاج يحملون صليباً طريق الآلام، وهو المسار الأخير الذي سلكه المسيح في البلدة القديمة قبل صلبه، وفق التقاليد المسيحية.

وكانت قد نُشرت خلال الأشهر الأخيرة مقاطع فيديو كثيرة توثّق مضايقات أو إهانات أو هجمات ليهود ضدّ مسيحيين في هذا الجزء من المدينة.

وشدّد نتنياهو في بيانه على أنّ «أيّ تصرف عدائي تجاه مؤمنين (…) غير مقبول»، مؤكّداً «عدم التسامح» على الإطلاق على هذا الصعيد.

وفي 21 سبتمبر (أيلول) أشار بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، الذي عيّنه البابا فرنسيس السبت الماضي في روما كاردينالاً، إلى أنّ ظاهرة مهاجمة المسيحيين في البلدة القديمة ليست جديدة، لكنها تزايدت مؤخرا.

وبحسب البطريرك، يمكن ربط تزايد الهجمات بحضور أقوى من ذي قبل للحركات اليهودية «الأرثوذكسية المتطرفة» أو «الصهيونية الدينية»، ولكن أيضاً بـ«مسألة التعاليم»، خصوصاً عندما «يحرّض بعض الحاخامات» على هذا النوع من السلوك أو على الأقلّ «يقبلون» به.

وأضاف: «يجب ألا ننسى أيضا أنّ العلاقات بين اليهود والمسيحيين في الماضي لم تكن تتّسم بالبساطة»، مشيراً إلى معاداة مسيحية المنشأ للصهيونية. ورأى أنه «ربما أيضا مع الحكومة الإسرائيلية (الحالية)، تشعر بعض الحركات بأنها على نحو ما، لن أقول مدعومة بل على الأقلّ محمية… تواتر هذه الظاهرة مرتبط، على الأقل موقتاً، بتلك الحكومة».

ونتنياهو الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، يترأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضمّ أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة.

شاهد –مستوطنون يبصقون تجاه سياح مسيحيين قرب باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/xm2Dy5zERx — amad أمد للإعلام (@MediaAmad) October 3, 2023