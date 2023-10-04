للمرة الأولى في تاريخ أميركا.. مجلس النواب، القائم منذ 234 سنة، يعزل رئيسه ويُدخل البلاد حالة غير مسبوقة من الفوضى
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جرينتش+2 11:05
تدهور مركبة على الصحراوي لان السائق يسير عكس إتجاه السير
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