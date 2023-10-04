تدهور مركبة على الصحراوي لان السائق يسير عكس إتجاه السير

وقع، صباح اليوم الاربعاء، حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وتحديدا ما بعد منطقة جسر اذرح باتجاه عمان.

وبحسب التقرير المروري عبر اذاعة الامن العام اليوم الاربعاء، فقد نتج عن الحادث اصابة شخص وصفت بالمتوسطة حيث تم اسعافه الى مستشفى معان الحكومي.

وعلل سبب الحادث بارتكاب سائق مخالفة المسير بعكس اتجاه السير، ما أدى الى صدم مركبة اخرى وتدهورها خارج الطريق العام .

ودعت الادارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب، خاصة في المناطق التي قد تشهد هطولا لزخات المطر.