المخرج دلقموني يُشهر كتابه عن الأديب الراحل جمال أبو حمدان

عمان – أشهر المخرج باسم دلقموني، كتابه “المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان” مساء يوم أمس الثلاثاء، في مسرح أسامة المشيني باللويبدة، بتنظيم من منتدى النقد الدرامي.

ويسلط دلقموني، الضوء في الكتاب الذي يقع في 172 صفحة من القطع المتوسط، على عدد من نصوص الراحل أبو حمدان المسرحية، ضمن معطيات المذاهب المسرحية كالرمزية والتعبيرية، متناولاً مضامين تلك النصوص وآليات التعبير عند الكاتب.

وتضمن حفل الإشهار الذي أدارته الكاتبة شروق طومار، مداخلتين نقديتين لنائبة رئيس منتدى النقد الدرامي، الدكتورة صبحة علقم، ولنائب نقيب الفنانين الأردنيين، الفنان زهير النوباني.

وقالت علقم، إن أكثر ما يميز الكتاب، بأن مؤلفه مخرج له نظرته الثاقبة بالضرورة لآليات تحويل النصوص المسرحية إلى أعمال حية، وأضافت: “من الطبيعي أن يكون النص محور اهتمام المخرج، كونه يدرك أنه أساس نجاح العرض الذي يقدمه، ومن هنا انتقى الكاتب المحمولات الداخلية لنصوص مسرحيه كتبها أحد أهم الكتاب المسرحيين العرب، الذي أدرك رسالة المسرح في التوعية والمعرفة”.

وأشارت إلى أن دلقموني، خصص مبحثاً للحديث عن التأثيرات الفكرية في مسرح جمال أبو حمدان، وتأثره بالتعبيرية والرمزية في بناء مسرحياته المنتقاة، فضلاً عن الحديث عن البناء الدرامي في النصوص المكتوبة.

بدوره، بين النوباني، أهمية الاهتمام بقامات فكرية وثقافية وأدبية، بقيمة وحجم المسرحي الراحل أبو حمدان، مشيداً بتوثيق أعماله المسرحية نقداً في كتاب، من قبل المخرج باسم دلقموني، واصفاً إياه بالناقد الذي يرى مواطن الجمال ويؤشر عليها.

وأشارت مقدمة الحفل، إلى عنوان الكتاب، موضحة أنه عميق المحتوى ويشكل إضافة نوعية إلى أرشيف المكتبة الأردنية والعربية.

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