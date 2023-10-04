القبض على امرأة سرقت مبلغًا ماليًا من مركبة في إربد

قامت امرأة بسرقة المبلغ المالي، اليوم الاربعاء، لدى توقف المركبة عند إشارة مرور في إربد

وأفاد مراسل قناة “رؤيا” أن كوادر البحث الجنائي قاموا بإلقاء القبض على امرأة قامت بسرقة مبلغ 8 آلاف دينار من مركبة مواطن في اربد.

وقال شهود عيان إن امرأة قامت بسرقة المبلغ، عند توقف المركبة عند إشارة المرور، حيث ادعت أنها لا تستطيع المشي، ثم توسلت للسائق بأن يقوم بنقلها إلى وجهتها التي كانت على بعد أمتار قليلة.

ووفقًا للشهود، فإنه بعد دقائق من نزولها من المركبة وإيصالها إلى الوجهة المطلوبة، قام صاحب المركبة بالتوجه إلى البنك لإيداع مبلغ مالي قدره 8 آلاف دينار. ولكنه اكتشف أن المبلغ غير موجود، وعلى الفور توجه إلى مركز الشرطة.

وبعد قيام إدارة البحث الجنائي في اربد بعمليات البحث والتحري. تم القبض على المشتبه بها، وضُبِط بحوزتها جزء من المبلغ المالي، وتم تحويلها إلى الجهات المعنية،.