اعلان نتائج المرشحين للاستفادة من الدورة الثانية للمنح الخارجية/ رابط

في تقرير استخباري لوزارة الدفاع البريطانية.. بوتين لن يستسلم او يقدم تنازلات، بل يستعد لدوام الحرب في أوكرانيا عدة سنين
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