إقامة مونديال 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، والسعودية تتقدم لاستضافة التالي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.

وقال الاتحاد السعودي، إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة “وفق لخطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم”.

ويأتي إعلان السعودية، بعد دقائق من إعلان “فيفا” أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

فقد اتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارات رئيسية فيما يتعلق باستضافة النسخة المئوية لكأس العالم في عام 2030. حيث قرر المجلس بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، وتأهل ثلاثتهم مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم المضيفين.

ووفقاً لبيان ادرجه الاتحاد الدولي على صفحته الرسمية، فقد قال المجلس إنه في عام 2030 ، ستوحد كأس العالم ثلاث قارات وست دول، مضيفاً بأنه بعد الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة من كأس العالم على الإطلاق، وافق المجلس بالإجماع على استضافة حفل احتفالي فريد بالذكرى المئوية في عاصمة أوروغواي، مونتيفيديو، حيث أقيمت أول بطولة كأس عالم على الإطلاق في عام 1930، بالإضافة إلى ثلاث مباريات لكأس العالم في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي.

وأكد فيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.