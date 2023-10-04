أحمد حلمي: منى زكي هي البلورة التي أرى صورتي فيها/ فيديو

أعرب الفنان المصري أحمد حلمي، عن حبه العميق لزوجته الفنانة منى زكي، ووصفها بأنها المرآة التي يرى فيها نفسه، منوهاً بقوة علاقتهما، وحرصهما على دعم بعضهما.

وقال إن زوجته الفنانة منى تعني له الكثير، موضحا دورها في حياته المهنية والإنسانية.

وأضاف “حلمي” خلال برنامج “ABtalks” المذاع على يوتيوب ويقدمه الإعلامي أنس بوخش: “إحنا قصتنا قصة مجنونة بكل تفاصيلها، دايما الناس لما بتغير في بعض مابيكملوش، بينفجروا، بس اكتشفت أن لما غيرنا في بعض التغيير طلع صحي”.

وتابع: “فيه مراحل كتير أوي في حياتي هي السبب فيها، مراحل على المستوى الإنساني والمهني والفني ليها يد كبيرة جدا فيها، وحقيقي زي ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه المفروض، فهي عندها كمية من الصدق بهتت عليا في وسط عالم مطلوب إنك على الأقل مش هقول كذاب لكن على الأقل مجامل، بتقول الحقيقة كما يجب بلطف”.

أردف: “دايما يقولوا إن الراجل سند حقيقي، لكن كمان الست سند كبير ومهم جدا، فهي سند حقيقي في حاجات كتير جدا، هي تمثل البلورة اللي أنا عايش فيها وبشوف نفسي من خلالها”.

واستشهد حلمي بمقولة “وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه”، مؤكداً أن منى هي السبب في تغيير مراحل مهمة في حياته على المستويين الإنساني والمهني.

ووصف حلمي زوجته بـ”الصادقة” في عالم تنتشر فيه “المجاملة”، لافتاً إلى حرصها على أن تكون حقيقية مع نفسها والآخرين، حيث تقول الصدق بشكل لطيف وودي.

وأكد حلمي أن منى هي “السند الحقيقي” بالنسبة إليه، حيث تحرص على فهم تفاصيل حياته وأسلوب كلامه، وتشجعه على تعلم الخصال الحسنة منها.

سر استمرار زواجهما 20 عاماً

وتحدث حلمي عن سر استمرار زواجه لقرابة 20 عاماً، مشيراً إلى أن الحب يختلف قبل الزواج وبعده، لكون البداية تكمن في الوقوع في الحب، ثم يندرج الحب بعد الزواج تحت مسمى “الاستقرار”، وهذا ما اتبعه الثنائي.

وقال حلمي: “متزوج من منى في 2002، والزواج حياة أخرى وأهم شي هو الوصول للغة ثالثة، لأن الرجل عنده لغة بيتكلمها والست عندها لغة بتتكلمها، وزي ما يكون هو بيتكلم إنجليزي وهي فرنسي، وهناك لغة ثالثة مشتركة وهي أن الاثنين يتعلموا لغات بعض”.

وأشار حلمي إلى أن المرأة تلجأ إلى زوجها عند حدوث مشكلة معها، لذلك عليه حينها الاستماع إليها بشكل جيد، مع استفساره عن رأيها بما حدث، وعندها عليه إبداء رأيه.

وقال حلمي إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع أولاده، إذ يقدم لهم جميع احتياجاتهم، ويحرص على الجلوس معهم وتبادل الأحاديث.