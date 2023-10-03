خامنئي (الفارسي) يعتبر التطبيع “رهاناً على حصان خاسر”، بينما عباس وغالبية (الحكام العرب) يبيعون فلسطين بثمن بخس !!!

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي أن الدول التي تطبّع مع إسرائيل “تراهن على حصانٍ خاسر”، وأن الشباب الفلسطيني أكثر حيوية واستعدادا للقيام ضد إسرائيل.

ولدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، قال خامنئي إن “معاداة الإسلام باتت أوضح من أي وقت مضى والدليل على ذلك الإساءات الموجهة للقرآن”، مشيرا إلى أنه “عندما يقوم جاهل أبله بالإساءة للمصحف وتقوم حكومة ما بدعمه فهذا يعكس أن القضية ليست الإساءة للقرآن فقط وإنما أبعاد هذا الحدث يشمل بث الكراهية ضد الإسلام”.

ورأى أن “الدول التي تطبع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي تراهن على حصان خاسر”، لافتا إلى أن “وضعية الكيان الصهيوني اليوم لا تشجع على الاقتراب منه وعليهم ألا يرتكبوا هذا الخطأ”.

وأضاف: “الاحتلال الصهيوني يطفح بالحقد على إيران وعلى مصر و العراق وسوريا لأنّ مآربهم كانت من النيل إلى الفرات ولم تتحقق”، معتبرا أن “الشباب الفلسطيني اليوم نهض ضد الاحتلال والظلم وهم أكثر حيوية واستعداداً وقيامهم اليوم سيثمر”.

ونقلت (رويترز) عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، قول آية الله علي خامنئي إن الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل “تراهن على حصان خاسر”.

وقال خامنئي “موقف الجمهورية الإسلامية الثابت هو أن الدول التي تراهن على التطبيع مع إسرائيل ستخسر. إنها تراهن على حصان خاسر”.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي قال الشهر الماضي إن الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية قد يصبح جاهزا بحلول مطلع العام المقبل وذلك بعد أن أشارت الدول الثلاث إلى إحراز تقدم في المفاوضات المعقدة.

ومن شأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل أن يعيد رسم العلاقات بمنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، إذ إنه سيجمع رسميا بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة في مواجهة إيران، وهو ما يعد انتصارا للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يسعى إلى إعادة انتخابه في أواخر عام 2024.

ويأتي تصريح السيد خامنئي في وقت وصل فيه وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، إلى السعودية، للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة، وفق ما أعلن مكتبه مساء امس الإثنين، وذلك في خضم تكهنات متزايدة بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وزير الاتصالات يؤدي طقوسا تلمودية في الرياض

وقد نشرت قناة “كان” الإسرائيلية مقطعا مصورا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر الوزير الإسرائيلي عبر قناته على “تغرام” صورا ومقطع فيديو وهو يصلي بلفائف التوراة ورموز عيد العرش الأربعة في الرياض.

השר שלמה קרעי בתפילת הושענות בבירת סעודיה ריאד@kaisos1987 pic.twitter.com/5IJdRVDyfu — כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2023