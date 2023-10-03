خامنئي (الفارسي) يعتبر التطبيع "رهاناً على حصان خاسر"، بينما عباس وغالبية (الحكام العرب) يبيعون فلسطين بثمن بخس !!!
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جرينتش+2 07:39
خامنئي (الفارسي) يعتبر التطبيع “رهاناً على حصان خاسر”، بينما عباس وغالبية (الحكام العرب) يبيعون فلسطين بثمن بخس !!!
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