خامنئي (الفارسي) يعتبر التطبيع "رهاناً على حصان خاسر"، بينما عباس وغالبية (الحكام العرب) يبيعون فلسطين بثمن بخس !!!
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جنايات الزَّرقاء: السجن 7 سنوات لخمسة مدانين بالاتجار بالبشر
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