خامنئي (الفارسي) يعتبر التطبيع "رهاناً على حصان خاسر"، بينما عباس وغالبية (الحكام العرب) يبيعون فلسطين بثمن بخس !!!
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جرينتش+2 10:37
بعدما تلقت من الغرب أموالاً طائلة وغرق حكامها في الفساد.. البيت الأبيض يعلن ان أمريكا ستدعم أوكرانيا لشهرين فقط
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