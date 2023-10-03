بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والراغبين بالانتقال من تخصص لآخر

عمان -بدأ صباح اليوم الثلاثاء، تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، وتستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس المقبل.

وأكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.

واضافت، أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023/ 2024، للفئات التالية: “الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه والطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه”.

واشارت الى أنه بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.

كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي: التمريض المشارك / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية معان، وهندسة بحرية/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة والسجل الطبي/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الشوبك، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الشوبك وادارة الفنادق / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون وفنون الطهي/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون وتصميم الأزياء وإنتاج الملابس/جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون وتقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية، وتكنولوجيا الأزياء والحياكة/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية.

ودعت الوحدة الى الدخول الى الرابط:(https://www.admhec.gov.jo/DiplomUnivTransApp2023/) لتقديم الطلبات.

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