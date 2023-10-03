البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2% بنهاية آب الماضي

ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1,2% لنهاية شهر آب الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، حيث يتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في مختلف أنحاء العالم.

ووفق تقرير صدر مؤخرا ، فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع بنسب 0,6% في تموز الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار.

تقرير البنك الدولي أشاد بإقرار الحكومة الأردنية في تموز الماضي نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 في وزارة الزراعة، بهدف الاستجابة لتغير المناخ والأزمات الغذائية.

ويأتي إقرار النظام لتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.

ولفت التقرير النظر إلى ان بيانات البرنامج الأغذية العالمي، أشارت إلى تحسن الأمن الغذائي للاجئين في الأردن خلال العام الماضي وعاد إلى مستويات أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، على الرغم من أن مجموعات أسرية معينة (مثل التي ترؤسها النساء، والعاطلين عن العمل، والأفراد ذوي الإعاقة) لا تزال معرضة للخطر، ومن المرجح أن يلجأوا إلى استراتيجيات التكيف التي تحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية على المدى الطويل.

ورصدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آب الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاع طفيف نسبته 0.20% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.

أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.45% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.