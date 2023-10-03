بعد شراء رضا السلطة.. حكومة العدو تدرس تقديم تسهيلات لشراء صمت غزة خوفاً من تصعيد يُعيق التطبيع مع السعودية
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أجواء معتدلة واحتمال سقوط زخات خفيفة شرقي المملكة اليوم الثلاثاء
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