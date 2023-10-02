وكالة “سبوتنيك” الروسية ترث “بي بي سي” البريطانية في المشرق

أطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية “سبوتنيك” بثّا إذاعيًا ناطقا باللغة العربية على مدار 24 ساعة، من بيروت على موجة 93,6.

ابتداء من اليوم، يمكنكم الاستماع إلى برامج “سبوتنيك” على التردد الذي كانت تستخدمه سابقا إذاعة “بي بي سي” الناطقة بالعربية، التي توقفت عن البث بشكل كامل في يناير / كانون الثاني الماضي من هذا العام، في لبنان بسبب نقص التمويل.

وقال دميتري تاراسوف، مدير مكتب إذاعة “سبوتنيك” في لبنان: “في عام 1938، عندما أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إذاعة في لبنان، اختارت شعارا لها عبارة تُترجم بـ “هنا لندن” أو “لندن تتحدث”… الآن هنا “موسكو تتحدث””.

وبالإضافة إلى ذلك، تصل الإشارة الصادرة عن محطة إذاعة “سبوتنيك” أيضا إلى أراضي سوريا المجاورة.

وتستضيف إذاعة “سبوتنيك” العربية صحفيين عربا معروفين في المنطقة. وسيتضمن جدول البث أيضًا برامج من القاهرة وموسكو تناقش مجموعة واسعة من المواضيع.

وقالت لينا أندريشينكو، رئيسة قسم الإذاعة والبودكاست “سبوتنيك”: “سنقوم بشكل أساسي ببث المعلومات والمحتوى التحليلي. سنتحدث عن أهم المواضيع والمشكلات الدولية التي تمس المجتمع اللبناني، لأن المواضيع الاجتماعية لها صدى كبير لدى الجمهور المحلي”.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث عدد من برامج “RT” العربية (روسيا اليوم) على التردد الجديد لراديو “سبوتنيك” عربي.

وبدأت “سبوتنيك” عربي عملها في 4 فبراير/ شباط عام 2015، وهو العام نفسه الذي افتتح فيه مركز الوسائط المتعددة التابع للوكالة في القاهرة (مصر)، ويقع مكتب التحرير في موسكو.

وتجمع “سبوتنيك” عربي بين موقع إلكتروني وشريط إخباري باللغة العربية، وتبث الإذاعة على موجات راديو “إف إم” (FM) في لبنان وسوريا والعراق، وكذلك على الموقع الرسمي على الإنترنت وفي تطبيقات الهاتف المحمول.

ويصل إجمالي جمهور صفحات “سبوتنيك” عربي على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى 3 ملايين شخص.