بعد شراء رضا السلطة.. حكومة العدو تدرس تقديم تسهيلات لشراء صمت غزة خوفاً من تصعيد يُعيق التطبيع مع السعودية
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جرينتش+2 09:21
نيللي كريم تعود للكوميديا بـ”مسلسل فراولة” في رمضان 2024
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