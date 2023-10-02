نيللي كريم تعود للكوميديا بـ”مسلسل فراولة” في رمضان 2024



قررت النجمة المصرية الجميلة، نيللي كريم أن تقدم في رمضان المقبل 2024 شخصية كوميدية، وجاء ذلك بعد نجاحها الكبير في دور” سكر” الشخصية التي جسدتها في مسلسل “بـ 100 وش” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2020، حيث طالبها الجمهور بتكرار تجربة الكوميديا مرة أخرى، ولكن قدمت نيللي شخصيات تراجيدية ودرامية على مدار العامين الماضيين.

وتستعد الفنانة نيللي كريم لتحضير مسلسل “فراولة” المقرر بدء تصويره في نهاية أكتوبر الجاري وعرضه في رمضان المقبل 2024، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة.

وقالت نيللي، خلال لقاء اذاعي، إنها تجسد شخصية تدعى “فراولة”، وهي شخصية كوميدية في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ويدور في إطار كوميدي، وذلك نظرًا لاكتفائها من تقديم الأعمال الدرامية الحزينة.

جدير بالذكر ان هذا ليس العمل الكوميدي الأول في مسيرة نيللي، فسبق أن قدمت مسلسل “بـ 100 وش” عام 2020، مع آسر ياسين، وحظي بإعجاب الجمهور، وقدمت فيلمي “سحر العيون” مع حلا شيحة عام 2002، و”غبي منه فيه” مع هاني رمزي وحسن حسني، عام 2004.

وقد أشادت نيللي بفكرة تقديم الأعمال الدرامية المنحصرة في 15 حلقة، بدلًا من الـ30، مشيرة إلى أن الأخيرة أصبحت تواجه مشاكل بسبب عدم اكتمال كتابة الحلقات قبل التصوير، ما يدخل الفنان في حال ضغط بسبب الوقت، وحتمية تسليم الحلقات في غضون أيام قليلة ومحدودة، وفي نفس وقت العرض.

يشار أن نيللي كريم تألقت خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل “عملة نادرة”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، وهو من إخراج ماندو العدل.