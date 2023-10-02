منصة إلكترونية للإجابة على الاستفسارات حول القبول الموحد

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة حول عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وقالت الوزارة إن بإمكان الطلبة الدخول إلى المنصة، وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وأهابت الوزارة بالطلبة وذويهم الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج العاصمة، لأن بإمكانهم الاستفسار من خلال هذه المنصة، ومتابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على (الفيس بوك) و(تويتر) للإطلاع على جميع الإعلانات التي تنشر تباعاً، والدخول إلى هذه المنصة باستخدام الرابط https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry.

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