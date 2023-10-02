فرق الإطفاء المصرية تسيطر صباح اليوم الاثنين على حريق ضخم إلتهم مديرية أمن الإسماعيلية وأوقع عشرات الإصابات/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 02:23
ليس ذكرى. إنه مصدر أمل.. بقلم: طلال سلمان (مقالة بجريدة السفير في 25 ايلول 1998 بذكرى رحيل جمال عبد الناصر)
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني