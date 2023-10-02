فرق الإطفاء المصرية تسيطر صباح اليوم الاثنين على حريق ضخم إلتهم مديرية أمن الإسماعيلية وأوقع عشرات الإصابات/ فيديو

باشرت النيابة النيابة العامة المصرية التحقيق في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن إصابة 33 شخصا.

وذكرت النيابة، في بيان منذ قليل اليوم، أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته.

وأضافت النيابة أن المعاينة أسفرت عن وجود تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة يعملون في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وقد تشكل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابًا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، و4 آخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان حريق هائل قد شب بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، فيما رصدت أصوات استغاثات من المحاصرين داخل المبنى وسط محاولات قوات الحماية المدنية الوصول إليهم.

وأفاد التليفزيون المصري في وقت لاحق من هذا الصباح بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، وسط معلومات عن دخول فرق الإنقاذ مسرح الحريق لإخراج من تبقى من العالقين داخل المبنى الذي تفحم تماما.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن 26 مصابا نُقلوا إلى المجمع الطبي في مدينة الإسماعيلية، وأن 7 منهم غادروا المجمع بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية إثر الحريق. وأضاف المتحدث أن بين هؤلاء المصابين 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى أن 12 مصابا آخرين تلقوا إسعافات في موقع الحادث ثم انصرفوا.

وأعلنت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية وإرسال 50 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية إن القوات المسلحة دفعت بطائرتين للمساعدة في إخماد الحريق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يعد أحد أكبر المباني في مدينة الإسماعيلية. وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر بالدفاع المدني المصري أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق. وقد أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ بجميع مسشتفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي الحريق.

ومن جانبها، قالت خدمات الطوارئ ووسائل إعلام إن حريقا ضخما اندلع في مبنى مديرية الأمن في محافظة الإسماعيلية في مصر في وقت مبكر من يوم الاثنين مما أسفر عن إصابة 38 شخصا قبل أن ينجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعات.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى مديرية الأمن وقد اشتعلت فيه النيران بالكامل. ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق.

وقال شاهدان لرويترز إن رجال الأطفاء واجهوا صعوبات على ما يبدو في بادئ الأمر لإخماد الحريق. وبعد أكثر من ثلاث ساعات أعلن التلفزيون الرسمي أنه تم السيطرة على الحريق.

وذكرت هيئة الإسعاف المصرية أن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في حصيلة أولية للإصابات.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من المبنى.

🔵 حريق ضخم يلتهم مقرا للشرطة بمدينة #الإسماعيلية في شرق مصر، وسط جهود كبيرة لاحتوائه. 🔵 لم تعرف حتى الساعة أسباب اندلاع الحريق أو ما إذا كان قد أوقع ضحايا،#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/E1v3GTvh8T — قناة الحرة (@alhurranews) October 2, 2023