بعد شراء رضا السلطة.. حكومة العدو تدرس تقديم تسهيلات لشراء صمت غزة خوفاً من تصعيد يُعيق التطبيع مع السعودية
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جرينتش+2 03:16
داعياً المصريين: “شاركوا حتى لو لم تختاروني”.. السيسي يعلن، مساء اليوم الإثنين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
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