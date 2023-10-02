داعياً المصريين: “شاركوا حتى لو لم تختاروني”.. السيسي يعلن، مساء اليوم الإثنين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، نيته الترشح لولاية ثالثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي عقب انتهاء جلسات مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر على مدار 3 أيام لعرض ما وصفت بأنها “إنجازات الحكومة المصرية منذ عام 2014 وحتى العام الجاري 2023”.

وقال السيسي إنه قبل 10 سنوات، لم يقدم نفسه لتولي المسؤولية بل لبى “نداء المصريين”، في إشارة إلى الإطاحة عسكريا بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي)، ودعا المصريين إلى أن “تكون الانتخابات مفعمة بالحيوية السياسية والتعدد دون تجاوز أو تجريح”.

وأضاف: “أطلب من كل المصريين أن يشاركوا حتى لو لم يختاروني”، وردد دعاء: “إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه”.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.

وفي الأسابيع القليلة الماضية كثف المؤيدون له حملة باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تحث السيسي على الترشح.

وتأتي الانتخابات في وقت تعاني فيه مصر من تضخم قياسي ونقص مزمن في العملة الأجنبية.

ويخوض بشكل رسمي انتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن كل من: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلن المرشحون الـ 3 السابق ذكرهم رسميًا عن نجاحهم في جمع التزكيات البرلمانية المطلوبة من 20 عضو بمجلس النواب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حسبما أقر الدستور المصري.

بينما تواصل حملة المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، جمع التوكيلات “الشعبية” المطلوبة للترشح، وفق قانون الانتخابات، الذي حدد 25 ألف توكيل من 15 محافظة حدا أدنى لقبول الترشح.

جدول الانتخابات الرئاسية

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، في وقت سابق عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة في مصر، على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وينتهي العمل في الساعة الثانية ظهرا باليوم الأخير.

وأعلن المستشار وليد حمزة، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

وأوضح حمزة، أن التصويت للمصريين بالخارج سيكون متاحا خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول، وفي الداخل من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف أنه في حال الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في الفترة من 5 إلى 7 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، وفي الداخل من 8 إلى 10 من نفس الشهر.

وقال إن عملية التصويت، سوف تبدأ في تمام الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وأشار المستشار وليد حمزة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي حال إجراء جولة إعادة، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير/ كانون الثاني المقبل.

الرئيس السيسي يستجيب لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة pic.twitter.com/e1hqtl6tkq — CBC Egypt (@CBCEgypt) October 2, 2023