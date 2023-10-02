“حماية المستهلك” تؤكد سلامة مطاعيم البرنامج الوطني وضرورة استمراره

أصدرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، اليوم الاثنين، بيانا حول ما أثير على مدار الأيام الماضية من تشكيك بالمطاعيم الوطنية وحملاتها، مؤكدة حرصها على مصداقية برنامج التطعيم الوطني والثقة به والذي نجح في حماية أطفالنا وعلى مدى عقود من الزمن من العديد من الأمراض الوبائية التي كانت تحصد آلاف الأرواح وتتسب بالعديد من الاعاقات لأطفالنا.

واكدت الجمعية، في بيانها ، على مأمونية وسلامة هذه المطاعيم، وذلك من خلال رجوع الجمعية للخبراء وأخذ آرائهم كونهم خبراء متخصصون في مثل هذه القضايا.

ودعت الى ضروة استمرار وتعزيز الثقة بالبرنامج الوطني للتطعيم وعدم حرمان ابنائنا من حقهم في الوقاية من الأمراض.

وطالبت الجمعية الحكومة بممارسة دورها ببيان الحقيقة ودحض الاشاعات ومساءلة مطلقيها، خاصة أن ما تمت اثارته في الايام الماضية قد هز ثقة المواطنين في هذه المطاعيم.