بعد شراء رضا السلطة.. حكومة العدو تدرس تقديم تسهيلات لشراء صمت غزة خوفاً من تصعيد يُعيق التطبيع مع السعودية
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جرينتش+2 09:21
النيابة العامة تبدأ التحقيق مع ناشري أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم
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