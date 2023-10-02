فرق الإطفاء المصرية تسيطر صباح اليوم الاثنين على حريق ضخم إلتهم مديرية أمن الإسماعيلية وأوقع عشرات الإصابات/ فيديو
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أردوغان يستنزف مُقدّرات بلاده.. الجيش التركي يُعلن تصعيد الحرب على حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق
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