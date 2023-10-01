وفاة واصبتان بين أردنيين تعرضوا لحادث سير في السعودية

صرح مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان سلمان القضاة، اليوم الاحد، بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في الرياض، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين الذين تعرضوا لحادث سير مؤسف في منطقة أبو عجرم، بالقرب من مدينة طبرجل في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه وفاة سيدة، وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى طبرجل العام.

وأكد القضاة بأن السفارة الأردنية بالرياض بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحومة.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء.