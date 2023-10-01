أنقرة تشهد هجوماً بالقنابل استهدف المديرية العامة للأمن، ومبنى البرلمان قبيل بدء دورته الجديدة بحضور أردوغان/ فيديو
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مهابط الوحي مَحجّ لليهود.. وزير الاتصالات الصهيوني يزور السعودية اليوم الاحد على رأس وفد رسمي، بعد زيارة وزير السياحة
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