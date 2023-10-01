ظهور حفرة مخيفة ومفاجئة بعمق 60 متراً بعد زلزال المغرب/ فيديو

تسبب ظهور حفرة عميقة جدا في إحدى المناطق القروية في ضواحي مدينة الجديدة المغربية، بحالة خوف وقلق كبيرة لدى السكان الذين لم ينسوا بعد آثار الزلزال الذي هز البلاد قبل أسابيع.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية مشاهد لهذه الحفرة المخيفة التي ظهرت في منطقة (حد أولاد فرج)، التي قدر عمقها بنحو 60 مترا.

وأشار صاحب الأرض في تصريحات نقلتها الصحيفة المغربية إلى أنه تفاجأ بوجود هذه الحفرة صباح يوم الخميس 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشدد مالك الأرض على خطورة الحفرة، منوها إلى أن عرض الحفرة يتجاوز 20 مترا، وأن عمقها نحو 60 مترا.

وأوضح مالك الأرض أنه أخطر السلطات المختصة في البلاد بالواقعة، حيث عاين بعض المسؤولين المكان، ووجهوا بتطويق المنطقة بالحبال إلى حين استكمال التحقيقات.