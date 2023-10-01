ضبط 1050 متورطاً في قضايا اتجار وترويج مخدرات الشهر الماضي

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه تم التعامل مع 585 قضية اتجار وترويج مواد مخدرة خلال أيلول الماضي أُلقي القبض خلالها على 1050 شخصا بين تاجر ومروج ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين، وتمت إحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقالت المديرية في بيان اليوم الأحد، إنه تم خلال تلك القضايا ضبط 142 كيلوغراما من مادة الحشيش ومليونا و 44 ألف حبة كبتاجون و 6 آلاف حبة مخدرة أخرى و 12 كغم من الكريستال المخدر، و 2.5 كيلوغرام مارجوانا و 18 كيلوغراما من الحشيش الصناعي المخدر ، و 800 غرام من بودرة الحشيش الصناعي المخدر، و 13 كغم و 250 غراما من مادة الكوكائين المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.

واكد الناطق الإعلامي أنّ إدارة مكافحة المخدرات مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة جميع أشكال التعامل بالمواد المخدرة على أراضي المملكة.

وعلى الصعيد التوعوي، نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال محور التوعية والتثقيف 750 نشاطا توعويا في أيلول الماضي، تضمنت عدداً من دورات الأعوان، ومحاضرات وورش عمل وندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة.

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في جميع مناطق المملكة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار، وتسخر لذلك كل الإمكانات العملياتية واللوجستية.

الى ذلك، أشارت المديرية في بيان الى أن عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات خلال أيلول الماضي بلغ 63 حالة بين دخول ومراجع.