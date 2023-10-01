بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر اليوم

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، سيبدأ اعتباراً من صباح الأحد.

ويستمر التقديم من صباح الأحد وحتى الساعة الـ 12 من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 4 من تشرين الأول؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عبر الرابط المخصص.

وجُهزت برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام اسم المستخدم نفسه والرمز السري اللذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024، للفئات التالية:

1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصا الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

3. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

4. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توافر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب، ولم تكن طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي:

1) تخصص طب الأسنان / الجامعة الهاشمية.

2) تخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن.

3) تخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز / السلط.

4) تخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية.

5) تخصص تكنولوجيا خدمة الآلات الثقيلة وأنظمتها / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية.

6) تخصص هندسة كيميائية/صناعات كيميائية/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية.

7) تخصص المحاسبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة.

ويمكن تقديم الطلب عبر الرابط المخصص.