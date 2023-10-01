اطلاق حملة لارشاد المواطنين غلى افضل الطرق لشراء زيت الزيتون

أطلق أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، اليوم الأحد، الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة تحت شعار (افحص زيت الزيتون و تأكد انه مضمون).

وتأتي هذه الحملة لتوعية المواطنين الراغبين بشراء احتياجاتهم من مادة زيت الزيتون من خلال المصادر الموثوقة والمضمونة والتي بالعادة يكون الزيتون المعروض لديها خاضعا للفحوصات المطلوبة وذي جودة عالية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس ، ومديرية الأمن العام/ وحدة الجرائم الإلكترونية، والجمارك العامة، ومكافحة التهريب، والجمعية العلمية الملكية ، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر و منتجي الزيتون الأردنية ، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون ،والجمعية الأردنية للتقييم الحسي للأغذية وجمعية زيت الزيتون النسائية.

وبين الحياري ان اهم أهداف الحملة توجيه المستهلكين لشراء زيت الزيتون عالي الجودة من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك في الحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.

ودعا المستهلك إلى عدم الشراء عن طريق الإعلانات المضللة والتي لا يعرف مصدرها، أو من أماكن غير معروفة، وأن يكون الشراء بالسعر الذي يتوافق مع سعر السوق ويفضل شراء الزيت المعبأ في عبوات من الصفائح المعدنية المطلية او العبوات الزجاجية قاتمة اللون.

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