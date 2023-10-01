أنقرة تشهد هجوماً بالقنابل استهدف المديرية العامة للأمن، ومبنى البرلمان قبيل بدء دورته الجديدة بحضور أردوغان/ فيديو

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وذكرت شبكة “سي إن إن ترك” أن انفجارا سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة “إكس” (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في “إكس”: “في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية”.

وأضاف: “قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، وتم تحييد الإرهابي الآخر”.

وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار”.

وفي التفاصيل، نفذ مسلحان هجوما بالقنابل صباح اليوم، أمام مدخل مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي.

وقال الوزير علي يرلي كايا إن “إرهابيين نفذا هجوما أمام مبنى الوزارة، وتم تحييد أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه”.

وسُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة، والذي وصفته لاحقا الداخلية بالهجوم الإرهابي الذي أدى إلى إصابة ضابطي شرطة.

وأضافت الوزارة في بيانها: “وصل إرهابيان في مركبة خفيفة حوالي الساعة 9.30 صباحا (6:30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية ونفذا هجوما بالقنابل”.

وأغلق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي، ووصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأغلقت المنطقة المحيطة بمقري وزارة الداخلية ومجلس البرلمان في العاصمة التركية.

واتخذت الأجهزة الأمنية التركية تدابير أمنية مشددة في محيط البرلمان التركي الذي كان من المتوقع أن يشهد، اليوم الأحد، افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

Ankara Kızılay’da iç işleri bakanlığa saldırı olduğu söyleniyor, öncesinde de bi patlama sesi duyulmuş.. insallah şehit ve yaralımız yoktur..#Ankara #patlamapic.twitter.com/r8kUbLM6Er — syhms (@gayrinizamisarj) October 1, 2023

• Saat 09.30 sıralarında gerçekleşti

• 2 emniyet mensubu hafif yaralandı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu https://t.co/TfGLQb7ZHb pic.twitter.com/JYKtQPL2oL — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2023

#SonDakika Ankara Kızılay Meydanı'nda patlama sesi duyuldu. İddialara göre İçişleri Bakanlığı'na roket atıldı. pic.twitter.com/mfITM5oDxd — İleyda Özmen (@ileydaozmen) October 1, 2023