أنغام: لقب صوت مصر يليق بكل الأصوات المُحِبة للوطن/ فيديو

نشرت المطربة الكبيرة أنغام جزءا من تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بالكويت، عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك” والتي أكدت فيه أن لقب “صوت مصر” يليق بكل الأصوات التي تحب مصر..

وتابعت: ردًا على الانقسام في الآراء بين الجمهور حول من يستحق ذلك اللقب أكثر.. فكل الأصوات الجميلة هى صوت مصر..

ويأتي ذلك عقب أن أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل مؤخرًا وذلك بعدما أعلنت عن رأيها في التنافس حول لقب “صوت مصر”، مؤكدة أن صوت شيرين عبد الوهاب أفضل من صوت أنغام.

وفي لقطة عفوية دخلت المطربة أنغام، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته بالكويت، في وصلة رقص على أنغام أغانيها وسط تفاعل الحاضرين.

ودخلت أنغام في حالة من الاندماج مع أغانيها، حيث ظلت تتمايل على المسرح خلال حفلها بالكويت وسط تصفيق حار.

وقد مازحت المطربة أنغام الجمهور خلال حفلها الغنائي الكبير الذي أحيته في الكويت وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

وقامت خلال الحفل بتلحين ضحكتها خلال حفلها الذي أقيم في الكويت أمس الجمعة.

كما قدمت، خلال الحفلها بالكويت الذي أقيم مساء أمس الاول الجمعة وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، باقة من أبرز أغانيها الشهيرة.

وأبدعت الفنانة أنغام في غنائها لأغنية “عرفها بيا” كأنها تغنيها للمرة الأولى على المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور.

وفاجأت المطربة أنغام جمهورها في حفلها المقام في الكويت بصعود نجلها عبد الرحمن على المسرح لتقدمه للجمهور.

وقالت :”عبد الرحمن فهد الشلبي قوتي، كان لازم يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا مبروك عليكو وعليَّ يتربى في عزكو”.