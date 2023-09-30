قال ان السيسي أفشل رئيس حكم مصر.. أحمد الطنطاوي يحرك الشارع المصري بترشحه للانتخابات الرئاسية / فيديو

القاهرة – أثار تجول المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، في عدد من مكاتب الشهر العقاري خلال تحرير توكيلات الترشح، في حالة من الحراك في مصر، بعد سنوات من الجمود.

ونشر الطنطاوي عبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقاطع فيديو تظهر تجوله داخل عدة أماكن ومصافحته لعدد من المواطنين الذين جاؤوا إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلاتهم.

وأظهرت المقاطع اصطفاف مناصرين للطنطاوي لأخذ صور تذكارية معه، في حين ردد بعضهم هتاف “يحيا الأمل”، وهو الشعار الذي اتخذه الطنطاوي عنوانا لحملته.

وقد أثارت هذه الفيديوهات في حالة من الأمل بين الناشطين، الذين عبروا عن رغبتهم في إحداث تغيير حقيقي في البلاد.

السيسي أفشل رئيس حكم مصر

وكان المرشح الرئاسي المصري المحتمل أحمد الطنطاوي قد وصف الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بأنه أفشل رئيس سلطة مر على مصر، نافيا أن يكون قد صدر دعما من الإخوان لترشحه في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وقال الطنطاوي، في حوار له مع موقع “المنصة” (مستقل)، إن سياسيات السيسي الخارجية أدت إلى تدهور صورة مصر أمام العالم، مضيفا: “السيسي هو أفشل رئيس سلطة مر على مصر في آخر 200 عام”.

وتابع أنه سيضع إعادة صورة مصر لمكانتها الطبيعية في العالم على رأس أولوياته.

وعن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، قال الطنطاوي إنه لم يسمع عن وجود تأييد له من قبل قيادات في جماعة الإخوان كما يشاع، راجيا من جميع المصريين التدقيق وراء الأخبار المتداولة فيما يخصه.

ولم يقدم الطنطاوي جوابا واضحا حول موقفه من الجماعة، لكنه قال، إنه مرشح لجميع المصريين، وإن المشهد الحالي يتم فيه إقصاء أطياف واسعة من الشعب والقوى السياسية لا تقتصر على الإخوان فقط.

هم أهلنا..

أرجوكم.. أحبوهم واعذروهم وترفقوا بهم، ووفروا مشاعر الغضب لمن يقهر إرادتهم أو يستغل حوجتهم. pic.twitter.com/M4Sfrd4May — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 29, 2023

من أمام مقر الشهر العقارى بشارع سوريا محافظة الجيزة

إحنا أقوى لو صدقنا .. إحنا أكتر لو شاركنا pic.twitter.com/MSrvGLglQC — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 29, 2023