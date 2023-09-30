توافد الزائرين على ضريح عبد الناصر لإحياء الذكرى الـ 53 لرحيله



القاهرة – وكالات/ على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، توافدت جماعات من المواطنين المصريين والوافدين العرب على ضريح الرئيس الخالد جمال عبد الناصر، لإحياء الذكرى الـ 53 لرحيله.

وقد كان المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، في استقبال زوار الضريح والترحيب بهم، وقراءة الفاتحة مجميعاً على روح الزعيم الكبير، والتقاط الصور التذكارية معهم بناء على رغباتهم.

الجدير بالذكر أن الزعيم الراحل، قائد ثورة 23 يوليو، كان قد ولد في 15 يناير لعام 1918 في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وتوفي في القاهرة يوم 28 سبتمبر 1970.. رحمه الله.