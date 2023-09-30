الإضراب يعمّ محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، حداداً على روح الشهيد محمد رمانة الذي قضى امس برصاص جيش العدو
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تقرير الاستيطان الأسبوعي.. الأمم المتحدة تراقب “عنف المستوطنين” ولا تفعل شيئا لوقف ممارساتهم الارهابية
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