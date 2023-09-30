الأردني يزن النعيمات يحقق للنادي الأهلي القطري أول انتصاراته

الدوحة 30 أيلول (بترا)- حقق المحترف الأردني في صفوف النادي الأهلي القطري، اللاعب يزن النعيمات، أول انتصار لفريقه منذ منتصف الدوري القطري الماضي، والأول في الموسم الجديد من الدوري.

وأحرز النعيمات أول أهداف فريقه، وصنع هدفا آخر، في المباراة التي جمعت الأهلي بنادي معيذر الليلة الماضية وانتهت بفوز رفاق النعيمات بأربعة أهداف مقابل هدفين لنادي معيذر.

وبذلك، يكون النادي الأهلي قد تذوق طعم الفوز لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر، بفضل الدور الكبير الذي بذله النعيمات في المباراة.

وأقيمت المباراة على استاد الثمامة المونديالي، في ختام الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، ليحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، ويقفز إلى المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد معيذر بهذه الخَسارة عند 4 نقاط، في المركز الثامن.

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