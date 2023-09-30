ابن سلمان يترسم خُطى السادات في عقد مصالحة سعودية - صهيونية ضمن شراكة أمريكية.. وإهمال المسار الفلسطيني
أهم العناوين
جرينتش+2 04:38
الأردني يزن النعيمات يحقق للنادي الأهلي القطري أول انتصاراته
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني