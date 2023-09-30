ابن سلمان يترسم خُطى السادات في عقد مصالحة سعودية - صهيونية ضمن شراكة أمريكية.. وإهمال المسار الفلسطيني
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جرينتش+2 04:38
ابن سلمان يترسم خُطى السادات في عقد مصالحة سعودية – صهيونية ضمن شراكة أمريكية.. وإهمال المسار الفلسطيني
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