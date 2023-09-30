ابن سلمان يترسم خُطى السادات في عقد مصالحة سعودية – صهيونية ضمن شراكة أمريكية.. وإهمال المسار الفلسطيني

صرح متحدّث باسم البيت الأبيض إن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدّم، مشيرًا إلى التوصل إلى “إطار أساسي” لاتفاق مستقبلي.

ونقلت الوكالة الفرنسية، امس الجمعة، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، قوله في “دردشة مع صحافيين”، إن “الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه”.

وأضاف: “على غرار أي اتفاق معقّد، (…) يتعيّن على الجميع تقديم تنازلات”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، يُشار إلى أن تقريرًا صحافيًّا تحدث، امس الجمعة، عن ما وصفه بـ “عزم السعودية على التوصل إلى اتفاق عسكريّ، يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن الرياض لن تعطّل الاتفاق “حتى لو لم تقدِّم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلّة لهم”.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن ثلاثة مصادر قالت إنها إقليمية ومطّلعة على المحادثات، بدون أن تسمّها.

كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الاتفاق العسكريّ المحتمَل؛ “قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة، على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

ويدفع الرئيس الأميركي الخرف، جو بايدن، وإدارته باتّجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح المملكة خصوصًا “ضمانات أمنية أميركية مقابل اعترافها بإسرائيل”.

وخلال الأسبوع الماضي، وصل وزير السياحة في حكومة الاحتلال حاييم كاتس إلى السعودية، في زيارة هي الأولى العلنية التي يجريها مسؤول على هذا المستوى إلى المملكة.

وفي المقابل، أرسلت السعودية وفدا رسميا إلى الضفة المحتلة، هو الأول منذ أكثر من 30 عاما، وذلك للتأكيد للفلسطينيين على أن قضيتهم “ركن أساسي” في أي اتفاق تطبيع محتمل مع تل أبيب، وفق الرياض.

ومنذ أشهر، يزداد الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب ضمن “اتفاقات أبراهام” بوساطة الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتتناول المحادثات السعودية الإسرائيلية مسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية ومساعدتها في برنامج نووي مدني، وفق مسؤولين مطلعين على المحادثات، تقول الوكالة، “واشترطوا عدم الكشف عن هويتهم”.