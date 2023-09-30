ابنة نجاح سلام تشكر سائر المُترحمين العرب على وفاة والدتها

عبرت سمر، ابنة المطربة اللبنانية الراحلة، نجاح سلام عن امتنانها لكل المشاعر العربية الإيجابية تجاه والدتها بعد رحيلها، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن يحدث كل هذا التعاطف العربي تجاه والدتها خاصة أنها كانت مبتعدة منذ فترة طويلة قبل وفاتها، وبالتالي ظنت ألا تُحدث هذا التأثير،

قد ووجهت سمر رسالة لكل أحباء والدتها الراحلة، مستعينة بكاريكاتير نشرته جريدة اليوم السابع المصرية، وقالت: “أيها الأحبة أيها الأخوة في كل قطر عربي من المحيط الى الخليج، عاجزة عن شكركم، عاجزة عن العرفان، عاجزة حتى عن الامتنان، لقد افضتم علينا من ماء مشاعركم ما جعل الكلمات ضئيلة عيية وأعجز من أن تطاول مواقفكم المنصفة والنبيلة في حق والدتي”.

وأضافت: “ليتها تعود ولو للحظات لتشهد مكانتها في عيون ابناء الشعب العربي من المحيط الى الخليج، أنا التي ظننتها منسية بعد احتجابها عن الأضواء وقد خاب ظني ولله الحمد .. ذلك يرجع لحضورها الأخاذ في وجدان الأمة العربية التي عشقتها أمي وحاربت من أجلها”.

واختتمت كلامها بقولها: صدقوني أقول “حاربت” لأنها لم تنصر قضاياها بصوتها وحسب، وسأروي لكم ذات يوم عن مواقفها تلك.. أشكركم من كل قلبي واعتذر عن عجزي عن الرد على كل من كتب وعلق هنا وفي سائر المواقع.. لقد وجدت فيكم اعلى درجات العزاء والمواساة.. شكرا وسع الكون. (من مصر العظيمة أم الدنيا وحبيبة ماما كاريكاتير اليوم السابع).

وكانت قد رحلت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عالمنا أول أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 92 عاما، ويقام عزاء الراحلة اليوم السبت وغدا الأحد، في بيروت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 7 مساء.