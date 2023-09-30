إعلان نتائج القبول الموحد للدبلوم السابعة مساء اليوم السبت/ رابط

صرح الناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، أن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ستقوم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت الموافق 30-9-2023 بإرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.

وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من يوم الأحد الموافق 1-10-2023 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry