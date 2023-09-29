في ذكرى رحيله الـ ٥٣ .. قراءة في حيثيات "العروة الوثقى" بين عبد الناصر وجماهير الشعب العربي / بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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في ذكرى 28 ايلول 1970.. وقائع اليوم الأخير في حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر
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