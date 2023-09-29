عبد الناصر وصف اناشيدها بـ”المدفعية الثقيلة”.. تشييع جثمان الفنانة نجاح سلام

جرى، اليوم الجمعة، تشييع جثمان الفنانة نجاح سلام، من مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت الى مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة حرج بيروت.

وقد ظهرت معين شقيقة نجاح سلام في أثناء تأديته صلاة الجنازة على الراحلة في حالة انهيار تام.

وكانت نجاح سلام، قد رحلت عن عالمنا أمس الخميس، حيث أعلنت أسرة الراحلة خبر الوفاة، داعية الله أن يغفر لها ويرحمها ويتغمدها بواسع رحمته.

وأعربت أسرة الراحلة نجاح سلام عن بالغ حزنها لفقدانها، حيث كتب أحد أفراد الأسرة منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. بمزيد من التسليم والرضى بقضاء الله تعالى ننعى إليكم وفاة الفنانة القديرة الحاجة نجاح محي الدين سلام، أرملة الفنان القدير المرحوم سلمان محمد سعد.

جدير بالذكر ان نجاح محي الدين سلام، ولدت في 13 مارس 1931 في لبنان، وقد اشتهرت، بخلاف مشاركتها في الأفلام الغنائية المصرية، أنها صاحبة واحدة من أشهر الأغاني التي قدمت في حب مصر، وهي أغنية “يا أحلى اسم في الوجود”، للشاعر إسماعيل الحبروك، وألحان محمد الموجي، وقد حازت الأغنية إعجاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأصدر قرارا بتكريم صُناع الأغنية.

وكانت الأغنية الوطنية جزءا أساسيا في مسيرة نجاح سلام كمطربة، حيث غنت أيضاً قصيدة “أنا النيل مقبرة للغزاة”، للشاعر محمود حسن أسماعيل وألحان رياض السنباطي، وللبنان غنت “لبنان درة الشرق” من كلمات الشاعر صالح الدسوقى.

بالإضافة إلى ذلك غنت أيضا لسوريا أغنية “سوريا يا حبيبتي”، وغنت من شعر بولس سلامة وألحان نجيب السراج قصيدة “فلسطين” سنة 1949، وفي السبعينيات غنت لعُمان قائلة “بقوة الرحمن .. والعزم والإيمان .. والجهد والإصرار .. سنرفع البنيان .. لكي نرى عُمان .. قد أصبحت منار” .

وقد كان صوت نجاح سلام أول صوت انطلق من إذاعة صوت العرب، بعد 4 ساعات من بدء العدواني الثلاثي على مصر، حتى أن الرئيس جمال عبدالناصر قال عنها إن أناشيدها كانت بمثابة المدفعية الثقيلة، وخلال حرب أكتوبر طلب موشيه ديان منع إذاعة أغانيها لأنها كانت تزعج الإسرائليين.

وفي عام 1987 منحتها مصر الجنسية المصرية، وقد حصلت على العديد من الأوسمة، منها وسام الإخلاص من الجمهورية العربية السورية، ودرع القوات المسلحة من مصر، ودرع جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب والمفتاح الذهبي من مدينة نيوجرسي الأمريكية.