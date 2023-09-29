رقصة عفوية تجمع نانسي عجرم وفيفي عبده في القاهرة/ فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً في أحد فنادق القاهرة، بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، واجتمعت بالصدفة مع الفنانة المصرية فيفي عبده في لقاء عفوي.

وقد شاركت نانسي متابعيها على “إنستغرام” بصور وفيديوهات من حفلها الغنائي، حيث وثّق أحدهم لحظة توجهها لإلقاء التحية على فيفي التي كانت بين الحضور، ورقصهما معاً بانسجام على أنغام أغنيتها “ما تيجي هنا”.

وظهرت فيفي في أحد المقاطع وهي تأخذ الميكروفون بشكل مفاجئ من نانسي، لتبدأ بإطلاق الزغاريد بصوت مرتفع، وسط تجمهر الجميع من حولها.

وأعربت نانسي في منشورها عن سعادتها بالحفل، معلقةً: سحر القاهرة دائما يأسر قلبي.

من جهتها، أعادت فيفي مشاركة الفيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، وكتبت: من حفلة النهار ده بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر في فندق الماسة مع القمر نانسي عجرم كنتي جميلة كالعادة وانبسطت جداً في الحفلة معاكي نورتي مصر وولعتي الدنيا كل سنة وأنتم طيبين وتحيا مصر.

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